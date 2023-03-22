З квітня зростуть тарифи на електроенергію — хто і на скільки більше платитиме

Українцям розповіли, що з квітня зростуть тарифи на електроенергію. З чим пов’язано подорожчання, хто і на скільки більше платитиме за світло

18 листопада 2022 року під час засідання Нацкомісії в Україні схвалили проєкти постанов щодо затвердження нових тарифів на електроенергію у 2023 році.

Радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко розповів про те, що «сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. І, підтримуючи цей тариф, держава дотує кожну кіловат-годину незалежно від рівня доходів усіх споживачів. Сьогодні на такі дотації йде вже понад 140 мільярдів гривень на рік».

Про це повідомляє НСН

Подорожчання тарифів на світло пов’язані зі зростанням витрат на виробництво електроенергії, інфраструктуру та інші фактори, такі як зміни урядової політики. Компанії-постачальники повинні отримувати затвердження від регулюючого органу перед зміною тарифів. Таким чином, НКРЕКП переглянула тарифи на розподілення електроенергії для шести операторів. Згідно з Постановою, весною зростуть тарифи на електроенергію для непобутових споживачів.

З квітня зростуть тарифи на електроенергію в Україні

Для обленерго, що перебувають у зоні бойових дій, тарифи на розподіл електроенергії підвищуватимуться поетапно. До таких операторів системи розподілу (ОСР) належать:

ДТЕК Донецькі електромережі;

Запоріжжяобленерго;

Херсонобленерго;

ДТЕК Високовольтні мережі;

Луганське енергетичне об’єднання;

ДП Регіональні електромережі.

Тарифи підвищуватимуться у квітні та в липні 2023 року. У результаті ціни подорожчають на 54,4−81,7% для першого класу напруги та на 35,6−56,7% — для другого.

У нових тарифах для вищезазначених шести ОСР переглянули, зокрема, витрати:

на виплати зарплат;

на оплату послуг із передачі електроенергії і диспетчерських послуг НЕК Укренерго;

на закупівлю втрат електроенергії у мережах;

на закупівлю електроенергії на спотовий ринок.

Джерело

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