В Україні можуть переглянути тарифи на газ та електроенергію – що відомо

В Україні вже у 2023 році можуть переглянути тарифи на газ та електроенергію, які були заморожені у 2022 році через початок повномасштабної війни

В уряді запевняють, що намагаються максимально відстрочити підвищення цін для населення. Однак довго тягнути, швидше за все, не вдасться.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL, повідомляє НСН

В Україні можуть переглянути тарифи на газ та електроенергію

Джерела в Кабінеті міністрів зазначають: конкретних механізмів підвищення тарифів поки що немає і таке завдання не стоїть, хоча є “розуміння того, що необхідно ухвалювати рішення”.

“Звичайно, підвищуватимуться тарифи. Тут питання швидше в тому, після перемоги чи під час війни… За моїми відчуттями, як мінімум до кінця літа ніхто не переглядатиме тарифи. Якби зараз була ринкова ціна, кВт*година коштувала б більше 3 грн (нинішня ціна становить 1,44 грн за кВт*год. – Ред.)”, – розповів співрозмовник в уряді.

Експерт у сфері ЖКГ Сергій Попенко вважає, що йдеться про підвищення тарифу на “світло” до 2,5-3,5 грн/кВт*годину, а на газ із 8 грн/куб. м до 12-14 грн/куб. м. Справа в тому, що економічно обґрунтовані ціни на комуналку дійсно значно вищі за ті, що зараз встановлені в тарифах для населення.

Різницю між фактичною вартістю послуги та її ціною для українців доводиться компенсувати із держбюджету. Ситуація в електроенергетиці серйозно ускладнилася через масові атаки Росії на інфраструктуру. І тепер державі, яка й так через війну живе в умовах жорсткого дефіциту бюджету, доводиться шукати додаткових коштів на ремонти.

Ані в держбюджеті, ані у приватних енергокомпаній таких грошей немає, тому й постало питання підвищення тарифів. Однак платоспроможність населення також впала, тож владі доведеться знайти відповідь на складне питання.

Як мінімум до кінця опалювального сезону дискусію про підвищення тарифів не підніматимуть. А далі ситуація залежатиме від цілого ряду факторів, у тому числі від того, як швидко закінчиться війна і якою буде ситуація в економіці. Ті українці, які не зможуть сплачувати за комуналку після зростання тарифів, зможуть скористатися субсидіями.

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