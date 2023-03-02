Тарифи на світло можуть переглянути у бік збільшення. Їхнє підвищення до ринкової вартості може бути одним зі способів боротьби з кризою в енергетиці, яку спричинили російські атаки на енергетичні об’єкти України.

Варто зазначити, що тарифи, які діють, на електроенергію для домогосподарств дійсні до 31 березня цього року.

Тарифи на світло можуть підвищити

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський повідомив, що уряд розробляє програму, яка дозволить після опалювального сезону повернутись до питання підвищення тарифів на комунальні послуги, передає НСН з посиланням на видання «На пенсії».

В свою чергу радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко визнав, що розглядається кілька концепцій підвищення тарифів на електроенергію для населення, яке можуть ухвалити вже навесні.

Найрадикальнішим варіантом є встановлення в Україні повністю ринкових цін на енергію. Тобто українцям доведеться платити за кіловат 5-6 гривень, що вчетверо вище за поточну вартість.

Чиновники пропонують поетапне підвищення тарифів, щоби пом’якшити економічні наслідки для споживачів.

Досить переконливий аргумент для проведення перегляду тарифів на світло – масштабні руйнування енергетичних об’єктів російськими ракетами та дронами, які активізувалися з жовтня 2022 року. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, російськими обстрілами пошкоджено чи зруйнувано половину національної енергосистеми. Тому навесні уряд може схвалити рішення щодо підвищення тарифів, оскільки інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться.

Щодо березня, то поки ніяких змін немає, точніше уряд не анонсував підвищення тарифів саме у березні. Тому платитимемо, як і раніше. Але з 1 квітня тарифи на світло можуть бути переглянуті.

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