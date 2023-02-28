Час передавати показники за світло – що потрібно знати українцям

Показники за світло потрібно передавати вчасно. І це варто зробити у найближчі дні.

НСН розповідає, як швидко і легко передати показання лічильників електроенергії.

Як передати показники за світло ДТЕК

Споживачі електроенергії мають знімати показники лічильника та передавати дані до операторів систем розподілу (ОСР). Це можна робити:

в особистому кабінеті на сайті ОСР;

ОСР; зателефонувавши до кол-центру ОСР ( контакти );

); написавши до ОСР через чат-боти (Viber, Telegram, Facebook Massenger).

Як передати показники лічильника за світло YASNO

Передати показники за світло можна через сайт YASNO. Для цього потрібно мати особистий кабінет. На головній сторінці сайту треба натиснути Передати показання та заповнити форму.

Як передати показання лічильника світла без реєстрації — у Viber

Показання лічильника за світла можна через Viber. Для цього треба зайти у Viber-бот YASNO-Online. Потім у головному меню треба обрати пункт Передати показання та далі дотримуватися підказок бота.

Як передати покази за електроенергію за номером телефону

Щоб передати показники лічильника за електроенергію, треба подзвонити за телефонами (056 / 067 / 050 / 093) 770-11-55. У голосовому меню обрати автоматичний сервіс передачі показань лічильника.

Дотримуйся вказівок помічника, надай інформацію про свій особовий рахунок, а потім — введи показання лічильника.

Оператор системи розрахунку приймає від споживача дані показників з лічильника електроенергії та враховує їх під час визначення обсягу спожитого світла за календарний місяць. Також працівник ОСР може здійснити контрольний огляд лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність фактичних показань.

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