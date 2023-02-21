Тарифи на світло можуть підняти в 4 рази – у Кабміні розкрили деталі

В Україні вже навесні 2023 року доведеться переглядати тарифи на світло. Без цього кроку подолати кризу в енергетиці буде дуже складно.

Є кілька варіантів підвищення тарифів із різними графіками перегляду для того, аби пом’якшити такий крок, розповів “Апострофу” радник прем’єр-міністра Юрій Бойко, передає НСН.

“Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно вчетверо нижчий від реальної ціни енергії”, розповів він.

Щороку на компенсацію низьких тарифів на електроенергію для населення доводиться витрачати близько 140 млрд грн. Підвищення тарифів, зазначає Бойко, можна компенсувати субсидіями. Вони коштуватимуть приблизно 40 млрд грн на рік.

Наразі, утримуючи низькі ціни на струм, уряд фактично субсидує як малозабезпечені сім’ї, так і тих, хто має можливість платити за електроенергію за ринковими цінами.

Як раніше повідомлялось, в Україні варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядали протягом кількох років. Однак через непопулярність такого кроку остаточного рішення так і не ухвалили. Росія завдала збитків енергетиці України на мільярди доларів. За оцінками прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пошкоджено щонайменше половину енергетичної інфраструктури.

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