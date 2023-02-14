Як отримати знижку на газ – що потрібно встигнути до 15 лютого

Газопостачальна компанія Нафтогаз України уточнила для споживачів інформацію, як можна отримати знижку на газ. Відповідну інформацію компанія опублікувала у коментарі під одним із дописів, передає НСН.

Зимовими місяцями платіжки за блакитне паливо суттєво зростають. Тому громадяни цікавляться, як можна платити за газ менше? І Нафтогаз назвав один спосіб, який дозволить зекономити. Мова про оплату за блакитне паливо до 15 числа.

Хто може отримати знижку на газ

Відразу зазначимо, що зробити це можуть тільки ті споживачі, які мають змогу згенерувати (отримати) онлайн рахунок. Адже паперові квитанції пошта розсилає на кілька днів пізніше.

Розмір знижки складає 1% і її можна використати при розрахунку за наступний місяць. Тобто, щоб зекономити потрібно встигнути до 15 лютого 2023 року “закрити” платіжку за січень. У цьому разі знижку можна використати наступного місяця.

Сервіси, через які можна здійснити розрахунок до 15 числа, є наступними: LiqPay, IPay, “Портмоне”. Також оплата проходить через Google pay, Apple pay, ГЕРЦ та у застосунку Монобанку.

Джерело: pmg.ua

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