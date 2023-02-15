Тарифи на комуналку хочуть підвищити, щоб збільшити зарплати деяким працівникам – кому саме

В Україні хочуть збільшити тарифи на комуналку. Як обґрунтування заявлена необхідність підвищення зарплат енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також оплата аварійних відновлювальних робіт.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський, передає НСН.

Він зазначив, що перегляд тарифів може відбутися вже після закінчення опалювального сезону.

“Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок… Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою, після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до питання [підвищення тарифів]”, сказав він.

При цьому Ущаповський запевнив, що підвищення тарифів є необхідним. Бо, за його словами, воно дозволить:

збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури;

проводити аварійні відновлювальні роботи.

Тарифи на комуналку. Що може подорожчати

За словами аналітиків “Кореспондента“, насамперед, переглянути можуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Адже НКРЕКП ще у 2022 році планувала зробити це.

“Це все одно відбудеться найближчим часом. Для цього є багато факторів. Перше – зросли зарплати, друге – зросла електрика [у ціні – ред]. Також умови МВФ”, йдеться у матеріалі.

Крім того, зазначається, вже у квітні подорожчати може газ – адже “за словами голови податкового комітету Данила Гетманцева, поточний тариф невиправдано низький”. А крім того:

електроенергія – тому що Україна перетворилася з експортера електрики на імпортера, а у зв’язку з тим, що європейська електрика дорожча за вітчизняну, різницю покриває держава;

вивіз сміття – “це пов’язано із зростанням цін на пально-мастильні матеріали”.

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