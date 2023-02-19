Вимірювання споживання електроенергії – навіщо це роблять в Україні

В Україні проводять вимірювання споживання електроенергії. Експерт розповів, для чого це роблять.

Починаючи з 8 лютого в областях України проводять вимірювання фактичного споживання в кожній області. Це потрібно компанії “Укренерго” для того, щоб уточнити реальне споживання енергії в умовах, коли обмеження не діють, щоб потім більш правильно доводити ліміти постачання електроенергії на кожен регіон.

Проте останні 6 днів ситуація в енергосистемі лишається стабільною, тому експеримент вже втратив сенс.

Як передає НСН, про це розповів директор енергетичних програм “Центру Разумкова” Володимир Омельченко у коментарі OBOZREVATEL.

“Укренерго” хоче уточнити реальне споживання в кожному регіоні в умовах, коли на 100% немає обмежень. Це для того, щоб потім більш правильно доводити ліміти постачання на кожен регіон. Але в зв’язку з тим, що ми бачимо, що немає обмежень на потужністю і є лише мережеві обмеження по Одесі, я думаю, що ці дії втратили який-небудь сенс. Тому що кожен регіон “Укренерго” зараз може визначити, коли працює енергосистема без обмежень потужності й без цього експерименту, тобто скільки і які регіони потребують в умовах без обмежень. Тому я думаю, що цей експеримент втратив будь-який сенс”, сказав Омельченко.

Вимірювання споживання електроенергії – завтра останній день

Нагадаємо, у кожній області почергово на один день повністю знімалися обмеження споживання. Завтра, 20 лютого, проводитимуться останні вимірювання – у Львівській та Одеській областях.

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