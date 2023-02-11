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Чи скасують відключення світла в Україну з приходом весни – Міненергетики

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Чи скасують відключення світла в Україну з приходом весни - Міненергетики
Національна служба новин - NNS

У міністерстві енергетики України розповіли  про ситуацію з електрикою к країні. Чи скасують відключенні світла навесні

Ситуація з електрикою стає дедалі кращою, але роботи ще багато

Експерти вважають, що з приходом весни ситуація з енергетикою в Україні може суттєво покращитися. Детальніше про це розповідає НСН

Чи скасують відключення світла в Україну з приходом весни

Чи скасують відключення світла в Україну з приходом весни - Міненергетики

Очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко відмітив, що ситуація з електроенергією в Україні стає дедалі кращою, але роботи ще дуже багато.

Суттєво порідшали відключення світла у відносно теплу пору доби, що можна пояснити відсутністю необхідності у використанні українцями додаткової нагрівальної техніки.

З цього виникає питання щодо ймовірності скасування відключень світла в українських регіонах з приходом весни. Як розповів міністр енергетики, все залежитиме від дій росії, яка руйнує критичну інфраструктуру ракетними обстрілами.

Водночас, навесні буде значно легше і швидше відновлювати пошкоджене обладнання. У свою чергу це позитивно вплине на зростання генерації у системі.

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