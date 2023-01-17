Дефіцит електроенергії: аварійних відключень світла в Україні може стати ще більше – у чому причина

В “Укренерго” попереджають, что в енергосистемі зберігається значний деціфит потужності, аварійних відключень світла може стати ще більше

Станом на 10:30 17 січня у пошкодженій російськими ударами енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності, особливо в ранковий та вечірній піки споживання. Ситуація ускладнюється несприятливими погодними умовами (поривчастий вітер, зледеніння проводів).

Про це повідомляє Telegram-каналі “Укренерго”, передає НСН

Аварійних відключень світла може стати більше

Усім операторам систем розподілу доведено ліміти споживання на добу. Кожен оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, щоб не перевищувати ліміти. Однак через їх перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.

“Також через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, зледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення в мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється”, – йдеться в повідомленні.

Енергетики просять українців розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

У ході масованого ракетного удару Росії по Україні 14 січня сталося пошкодження двох електростанцій та низки електромереж у різних областях, внаслідок чого скоротилася генерація електроенергії.

На Дніпропетровщині і Харківщині критично перевищені ліміти, у прифронтових регіонах світла немає через обстріли