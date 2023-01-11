На Дніпропетровщині і Харківщині критично перевищені ліміти, у прифронтових регіонах світла немає через обстріли

На Дніпропетровщині і Харківщині критично перевищені ліміти споживання електроенергії, а у прифронтових регіонах світла немає через обстріли. Про це повідомляє Укренерго, передає НСН.

Станом на 10:00 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. Вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

В окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

На Дніпропетровщині і Харківщині найскладніша ситуація

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