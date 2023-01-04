В Україні зростає споживання електроенергії – яка ситуація зі світлом

Сьогодні, 4 січня, в Україні спостерігається зростання споживання електроенергії. Яка ситуація зі світлом розповіли в «Укренерго»

В Україні зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго», інформує НСН

Споживання електроенергії в Україні зростає

«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00. Нагадаємо, перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень», – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що у прифронтових регіонах на сході під обстріли окупантів потрапили енергетичні об’єкти розподільчих мереж. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проводитись після отримання відповідних дозволів військових.

До того ж, «Укренерго» нагадує, що енергосистема зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак противника. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їх відновлення досі потребує значних ресурсів та часу.

Українців закликають розумно споживати електроенергію та користуватися енергоємними приладами почергово.

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