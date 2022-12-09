Хто в першу чергу отримуватиме світло – в Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

Про це повідомляє ННС з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава Кабміну дав доручення міністрові енергетики розробити й подати на розгляд уряду чіткі пріоритети увімкнення електропостачання.

Хто в першу чергу отримуватиме світло

Перший пріоритет — це критична інфраструктура, зокрема об’єкти водо-, теплопостачання та лікарні.

Другий пріоритет — це об’єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави.

Третій пріоритет — це бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти (наприклад, хлібопекарні та молокозаводи).

Четвертий пріоритет — житловий сектор.

За словами Шмигаля, лиши після включення цих чотирьох груп електроенергія має постачатись на інші об’єкти. Він вважає це справедливим підходом, який дозволить Україні вистояти взимку.

Також Міненерго разом з НКРЕКП, Антимонопольним комітетом та місцевою владою мають розробити механізм реагування на заяви людей і бізнесу щодо порушення черговості та пріоритетності ввімкнення споживачів.

Для промислового сектора розробляють рекомендації щодо часткового або повного переведення роботи на нічні зміни.

«Будемо відверто казати: цієї зими ми постійно житимемо в умовах обмеження споживання електроенергії […] Пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції в Україні, різною мірою пошкоджено понад 40% об’єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання досі значні. Це необхідний захід», сказав Шмигаль.

За його словами, найскладніша ситуація — на Донеччині та Харківщині, де окупанти майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад.

Так, понад 480 кубічних метрів дров від «Укрзалізниці» доправлять для допомоги до Харківської ОВА. Їх розподілять між жителями області. Для Донеччини «Укрзалізниця» за рішенням уряду передасть 600 буржуйок.

В «Укренерго» повідомили, коли скасують аварійні відключення світла