Немає світла 6-7 годин. У YASNO пояснили, що робити

Якщо в будинку немає світла 6-7 годин, потрібно перевірити наявність аварій. У разі відсутності аварій потрібно звернутися до енергетиків.

Про це повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону, передає NNS.

Немає світла 6-7 годин. Який алгоритм дій

Так, Коваленко пропонує дотримуватися наступного алгоритму дій:

Перше. З’ясувати, чи є у вас в домі аварія. Тут можна почати з сайту YASNO – ввести адресу і якщо є аварія, на сайті це буде відображатися.

Як зазначають у YASNO, наразі непогода та всі включення підвищили рівень аварійності системи.

Друге. Якщо аварія – потрібно звертатися до ЖЕКу або ОСББ, в них є свій контакт з мережами.

Третє. Якщо немає аварії – треба подивитись на графік. Якщо світла немає більше ніж 6-7 годин і діють екстрені відключення, Коваленко рекомендує написати в приватні повідомлення у Facebook представникам енергомереж.

Сергій Коваленко рекомендує не дзвонити до кол-центрів або мереж.

“Я дуже не раджу дзвонити на кол-центр YASNO або мереж, тому що коли у нас були екстрені відключення в перший день – в одну хвилину 6-7 тисяч дзвінків іде. Але треба розуміти, що колеги в кол-центрах не знають інформації, в них немає по кожній адресі даних. Тому, якщо 6-7 годин немає світла і немає аварій – треба написати в приватні свою адресу і колеги візьмуть заявку в роботу”, – пояснив Коваленко.

Джерело: ТСН

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