В «Укренерго» повідомили, коли скасують аварійні відключення світла і почнуть діяти погодинні. Відповідну заяву під час брифінгу 9 грудня зробив голова правління НЕКНЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає НСН.

За словами Кудрицького, вже незабаром, можливо навіть через декілька днів, в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Як пояснив Кудрицький, щоб повернутися до планових відключень, потрібно зменшити дефіцит електроенергії до таких показників, які б дали змогу, до прикладу, вимикати світло кожні 4 години.

‘”Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – сказав він.

Кудрицький додав, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці і на даний час цей відсоток фактично не змінився.

Однак “виїхати” лише на атомній енергії неможливо, тому що вона не покриває всі потреби України.

“Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені”, – уточнив він.

Водночас, додав Кудрицький, з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

“Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго”, – наголосив Кудрицький.

Зазначимо, минулого разу, коли Україна перейшла з аварійних відключень до планових, в той же день росія здійснила нову масовану атаку на енергосистему нашої країни. І проблеми з електропостачанням знову

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загострилися.

Також нагадаємо, що відключення світла в Україні будуть застосовуватися до кінця березня. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що заміна знищених російськими обстрілами трансформаторів розпочнеться не раніше весни, адже перші з них прийдуть в Україну в березні-квітні. Процес доставки обладнання ускладнюється логістикою, адже один трансформатор важить до 250 тон.

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