Як довго в Україні діятимуть графіки відключень і чи буде блекаут – розповіли в Міненерго

В Міненерго розповіли, як довго в Україні діятимуть графіки відключень, передає НСН.

Понад три місяці українська енергосистема працює під постійними ворожими обстрілами. Через значні пошкодження генерації й систем передачі електроенергії, графіки обмеження електропостачання залишаться до кінця опалювального сезону.

Як довго в Україні діятимуть графіки відключень і чи буде блекаут

За словами міністра енергетики України Герман Галущенко, майже за три місяці російських атак на об’єкти енергетики вдалося напрацювати низку рішень, які дозволяють ефективно підтримувати роботу системи.

На його думку, блекаут в Україні можливий лише теоретично.

«Наша енергосистема протягом майже трьох місяців працює під постійними систематичними обстрілами. Тому вже є набір технічних рішень, щоб забезпечити стабільність її роботи. Це стосується і генерації, і передачі електроенергії. Упевнений, що система втримається і надалі за подальших можливих ударів», розповів Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

Зараз в енергетичній галузі України, докладають всіх зусиль, аби зробити відключення електроенергії плановими та прогнозованими.

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