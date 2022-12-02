Названо відповідальних за несправедливі відключення світла – їм обіцяють покарання у разі зловживань

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав відповідальних за несправедливі відключення світла, передає NNS. Минулого тижня кількість скарг від споживачів на недотримання графіків і несправедливість у черговості вимкнень зросла удвічі.

За словами Галущенка, відповідальними є керівники операторів систем розподілу. Вони персонально відповідатимуть у разі порушень графіків вимкнення електроенергії. Про це повідомив 2 грудня глава Міненерго Герман Галущенко, його цитує пресслужба міністерства.

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів нараду щодо справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної потужності та електроенергії між споживачами під час застосування заходів із примусового обмеження споживання електроенергії.

Герман Галущенко наголосив, що минулого тижня кількість скарг від споживачів щодо недотримання графіків та несправедливості у черговості відключень зросла удвічі.

“І аналіз, який Міненерго провело спільно з НКРЕКП та Держенергонаглядом свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, по яким надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів”, – зазначив він.

Несправедливі відключення світла недопустимі – Галущенко

Міністр наголосив, що при відключенні електроенергії ОСР має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність.

“Дотримання справедливості при постачанні електроенергії споживачам, а також заживлення об’єктів критичної інфраструктури – це питання національної безпеки. Воно контролюється на найвищому рівні держави і має неухильно забезпечуватись”, – наголосив заступник керівника офісу Президента України Ростислав Шурма.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський під час наради наголосив, що комісія запроваджує персональну відповідальність керівників ОСР за невиконання нормативних документів щодо введення обмежень споживання.

Крім того регулятор отримує значну частину скарг на неналежну комунікацію ОСР зі споживачами, зокрема недонесення інформації про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків. Ця ситуація терміново має бути виправлена. Також комісія звертає увагу операторів розподільчих мереж на необхідність врахування показників лічильників та застосування коефіцієнту зниження при виставленні рахунків споживачам “за усередненим споживанням” за листопад.

Керівник Держенергонагляду своєю чергою зазначив, що на виконання наказу Міненерго інспекція разом з представникам НКРЕКП, Укренерго та СБУ проводитиме позапланові перевірки дотримання графіків відключення електроенергії. Уповноважені представники відповідних структур чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків.

“І аналіз, який Міненерго провело спільно з Національною комісією з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і Держенергонаглядом, свідчить, що невдоволення громадян обґрунтоване. Серед регіонів, з яких надходить найбільше скарг – Київ, Київська область, Полтава і Львів”, – зазначив він.

Міністр додав, що під час вимкнення електроенергії всі споживачі повинні перебувати в рівних умовах.