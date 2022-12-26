Що найбільше страждає від атак російської армії – у Повітряних силах дали відповідь

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що найбільше страждає від атак російської армії.

За словами Ігната, окупанти масовано обстрілюють усю територію України. Проте найчастіше загарбники цілять по об’єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва, передає НСН.

“Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця – це ціль №1 для ворога”, сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що Київ був ціллю росіян ще з перших днів повномасштабної війни, коли вони намагалися захопити аеродроми, висадити десант та взяти столицю в кільце.

“Зараз атакують по-іншому, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об’єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет”, пояснив він.

Як можна запобігти терористичним обстрілам українських міст – Олексій Резніков

Джерело: РБК-Україна