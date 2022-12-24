Як можна запобігти терористичним обстрілам українських міст – Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як Україна може запобігти терористичним обстрілам міст

Україна зможе запобігти терористичним обстрілам українських міст з боку російських окупантів, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, артилерії та боєприпасів великої дальності. Про це у Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

Про це інформує НСН

Як Україні може запобігти терористичним обстрілам міст розповів Резніков

Він зазначив, що сьогоднішній “варварський” обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий воєнний злочин, а й “помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон – це Україна”

“Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності. Таким чином, російські вбивці будуть покарані і вигнані з України”, – написав Резніков.

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