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В “Укренерго” розповіли, коли Україна повернеться до планових відключень електропостачання

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Коли Україна поверенться до планових відключень світла

Українські енергетики вважають, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні, але за однієї умови

В “Укренерго” кажуть, що відключення електроенергії по графіку можливе за умови, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає NNS

Коли Україна повернеться до планових відключень електропостачання

В "Укренерго" розповіли, коли Україна повернеться до планових відключень електропостачання

Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

“Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки”, – підкреслив Кудрицький.

Він розповів, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, які відключаються від енергопостачання поперемінно. Це робиться для того, щоб все відбувалось в плановому режимі.

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, атака РФ по енергосистемі  5 грудня відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.

Як відомо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України. У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.

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