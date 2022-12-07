В “Укренерго” розповіли, коли Україна повернеться до планових відключень електропостачання

Українські енергетики вважають, що до планових відключень електропостачання можна буде повернутися через 2-3 дні, але за однієї умови

В “Укренерго” кажуть, що відключення електроенергії по графіку можливе за умови, якщо не буде ракетних обстрілів з боку РФ.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, передає NNS

Коли Україна повернеться до планових відключень електропостачання

Очільник національної енергокомпанії зазначив, що це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі знизиться до такого рівня, коли можна буде кожні чотири години відключати одну з трьох груп споживачів.

“Ми зараз досить близькі до того, щоб привести дефіцит потужності до таких параметрів, коли ми знову зможемо повернутися до планових графіків. Гадаю, що нам ще 2-3 дні буде на це потрібно. Якщо не буде нових обстрілів, то гадаю, що на цьому тижні ми маємо вийти на планові графіки”, – підкреслив Кудрицький.

Він розповів, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, які відключаються від енергопостачання поперемінно. Це робиться для того, щоб все відбувалось в плановому режимі.

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, атака РФ по енергосистемі 5 грудня відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків.

Як відомо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України. У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.

Коли Україні загрожує новий ракетний удар – в ОП розповіли про нову тактику росії