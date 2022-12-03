Коли Україні загрожує новий ракетний удар – в ОП розповіли про нову тактику росії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія дещо змінила тактику і спрогнозував, коли Україні загрожує новий ракетний удар

Про це він сказав в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній, передає NNS

За словами Подоляка, ворог має намір «жорстко заморозити українців», а тому відкрито чекає такої можливості, оскільки «основний удар в такому разі припадає навіть не на енергетику як таку, а на опалення».

В ОП спрогнозували, коли можливий новий ракетний удар по Україні

«Мені здається, що зараз тактика росії трохи змінилася — вони чекають на збільшення морозів, глибини морозів, грубо кажучи, щоб температура вночі опускалася там до 8-10 градусів морозу, і ось в цей момент вони хочуть завдати найбільш чутливого удару по Україні», — припускає Подоляк.

Він зазначив, що план росії «абсолютно людожерський».

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Коли може бути наступний масований ракетний удар росії по Україні – думка військових експертів