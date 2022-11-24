Своїми прогнозами про те, коли буде наступний ракетний удар росії по енергосистемі України, поділилися військові експерти, передає NNS.

Так, зокрема, військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що в України є два тижні до наступної масованої ракетної атаки з боку РФ.

Як він зазначив у своєму Telegram, за цей час Росія зможе зібрати боєкомплект, який буде здатен прорвати протиповітряну оборону України.

“У найближчі дві доби можуть тривати стабілізаційні відключення, але в цілому, енергосистема буде приведена в баланс… на 2 тижні. Два тижні. Приблизно стільки потрібно російським окупантам для накопичення боєкомплекту, здатного прорвати ППО і завдати скільки-небудь значної, але шкоди. Два тижні це той середньостатистичний період перепочинку, до якого ми повинні будемо звикнути”, – заявив Коваленко.

За словами експерта, за час між ударами по Україні в Росії відбувається зняття ракет зі зберігання, їх обслуговування, логістика, а також виробництво боєприпасів.

“Все це входить в цей період між ударами по Україні, що зайвий раз вказує на можливості. А точніше, неможливість окупантів завдавати такі удари щодня. Примітно і те, що після останнього масованого удару по Україні не минуло повних два тижні, але і удар вийшов менш масованим ніж 10 жовтня. Явно росіяни поспішали до засідання в Європарламенті”, – підкреслив Коваленко.

Ракетний удар росії буде скоро – ISW

У свою чергу, аналітики ISW оцінили готовність Росії до нових ударів по критичній інфраструктурі.

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах. Так вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.

“Виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби за допомогою своєї скоординованої кампанії проти української інфраструктури”, – вважають експерти.

За їх оцінками, Росія значно перевантажила наявні потужності своєї військової промисловості з виробництва ракет.

Нагадаємо, 23 листопада росія завдала масованого ракетного удару по енергосистемі України, внаслідок якого стався блекаут, але вже до ранку енергетичну систему України вдалося об’єднати.

“О 4:00 ранку вдалося поєднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося запитати. Відповідно, ми збільшуватимемо обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит”, – розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Жертвами вчорашнього ракетного удару росії стали 10 мирних мешканців України, серед них 17-річна дівчинка. Постраждалих близько 40 осіб.

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