Новий масований ракетний удар російська армія може завдати будь-коли. Втім, тут є важливим нюансом виробництво достатньої кількості ракет, яке потребує від одного до двох тижнів.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає NNS.

“Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемир’я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також РФ не полишає й намірів залишити нас в блекауті”, каже Ігнат.

На питання журналіста чи може РФ завдати нового масованого удару сьогодні-завтра, він відповів:

“Якщо вони будуть кожного дня завдавати таких масованих ударів, то у них ракет точно не залишиться”. “Тому вони щось десь накопичують, на виробництвах своїх підтягують. У РФ є “Іскандери”, але вже в достатньо малій кількості, а от “Калібри” і ракети Х-101 росіяни продовжують виготовляти”, пояснює Ігнат.

Він акцентував, що виробництво ракет не може забезпечити їх масове виготовлення.

“Тому ще це високотехнологічна зброя і вона не робиться за два дні, треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити і щоб в “закромах Родины” не було пусто…Тому вони власне і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з “Шахедами” тощо”, підсумував Ігнат.

Масований ракетний удар – що на це вказує

Нагадаємо, що на початку цього тижня Росія здійснила наймасованішу ракетну атаку на енергооб’єкти України, росіяни випустили по мирних українських містах 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити, а ті, що все ж влучили в ціль завдали шкоди приблизно 30 об’єктам.

Додамо, що вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні, цього разу націлившись і на газовидобуток країни і не тільки, зокрема, вдаривши по підприємству в Дніпрі.

Тим часом військові пояснили, сигналом до підготовки ворога завдати ракетних ударів може стати те, якщо РФ виводить в акваторію Чорного моря носії “Калібрів”, що мають багато ракет. Тоді атаки слід чекати на наступну добу.

Джерело: РБК-Україна

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