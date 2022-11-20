У Збройних силах України розповіли, які плани окупантів на Запоріжжя та Донбас і чи достатньо сил у російської армії для цього.

В ефірі телемарафону речник Східного угруповання Сергій Череватий розповів про намагання окупантів вирватись на кордони Луганської та Донецької областей і захопити Запорізьку область, передає NNS.

Плани окупантів на Запоріжжя та Донбас

За його словами, після численних стратегічних поразок ворога на Харківському, Лиманському, Херсонському напрямку їм залишається продовжувати намагання на тактичному рівні – здобувати хоч якісь перемоги.

Зрозуміло, що вони намагаються вийти на кордони Донецької, Луганської області, аби підтримувати пропагандистський наратив – “звільнення народу Донбасу”, зазначив Сергій Череватий.

А після цього, за словами речника, ворог хотів би захопити і Запорізьку область повністю, але тут “головним опонентом для них є ЗСУ, які досі зривали усі так звані плани російських військ”.

“Тож, ми і цього разу зробимо усе, щоб вони їх не виконали, і зробимо усе, щоб вигнати їх з нашої землі”, наголосив Череватий.

Чи достатньо сил в росармії

Речник повідомив, що мобілізація в Росії хоч і була масштабною, вона не допоможе противнику на полі бою.

З математичного розрахунку у ворога ще вистачає сил, вони провели часткову мобілізацію: брали усіх, кого можна було, проте, чи є це угрупування якісним – ні, наголосив Сергій Череватий.

Він пояснив на прикладі: “маючи такі сили, уже понад 4 місяців противник не може прорвати нашу оборону в Бахмуті”.

Звичайно, це наша стійкість, наші зусилля, навченість. Проте факт залишається фактом – величезне угрупування військ не може прорвати наші оборону і вийти на оперативний простір, щоб зайняти Донецьку та Луганську область, зазначив речник.

Щобільше, на Луганщині противник зазнає поразки, уже 12 населених пунктів під українським прапором.

Джерело: 24 канал

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