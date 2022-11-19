Коли закінчиться війна і звільнять Крим – прогноз заступника міністра оборони Володимира Гаврилова

Заступник міністра оборони Володимира Гаврилов розповів, коли закінчиться війна і звільнять Крим. Відповідний прогноз він дав 19 листопада в інтерв’ю Sky News, передає NNS.

Заступник міністра оборони Володимира Гаврилов припустив, що ЗСУ можуть повернутися у Крим вже у грудні цього року, війна може завершитися навесні наступного. На запитання, чи робить звільнення Херсона, що був під окупацією понад 8 місяців більш вірогідним досягненням інших цілей, зокрема повернення Криму, Гаврилов відповів:

«Це лише питання часу, і, звичайно, ми хотіли б зробити це раніше, ніж пізніше»

Коли закінчиться війна і звільнять Крим

Такому сценарію може сприяти подія на кшталт «чорного лебедя» – щось непередбачуване. Наприклад, крах режиму Володимира Путіна. Він не виключає і «військовий варіант з якоюсь комбінацією сил, ресурсів і чогось іншого».

«Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так буде», додав заступник міністра оборони.

Українські війська будуть воювати взимку, не збавляючи темпів та попри виснаження. Оскільки будь-яка пауза «дасть російській стороні більше шансів поповнити свої запаси й ввести підкріплення».

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов наголосив, що йому як військовому важливо бути готовим до тривалої боротьби, якщо Росія зможе організувати підкріплення.

«Звичайно, у такому випадку війна затягнеться. Але моє відчуття таке, що до кінця весни ця війна закінчиться», додав він.

Гаврилов вважає, імовірність застосування Росією ядерної зброї – низькою. Але навіть ця загроза не зупинить українців.