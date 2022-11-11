Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою – у якому разі це можливо

Україна може повернути окупований Крим без бою. Це може статися через внутрішню кризу в РФ.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Reuters, передає NNS.

За його словами, навіть досягнувши річки Дніпро на Херсонщині, українські війська не зможуть вразити цілі в окупованому Криму за допомогою HIMARS чи іншої зброї.

Однак він припускає, що півострів повернеться під контроль України без боїв.

Можливо, це станеться в результаті внутрішніх протиріч у самій Росії, вважає глава Міноборони.

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Росіяни в соцмережах здійняли паніку через відступ військ РФ з Херсона. Вони побоюються, що наступними окупанти “здадуть” Крим і Севастополь.

Як пише Financial Times, після “маневру” армії Росії в Херсоні Збройні сили України отримають контроль над “сухопутним коридором” до Криму.

У матеріалі зазначається, що деокупація єдиного захопленого росіянами обласного центру, розширить можливості української армії – місто розташоване за 100 км від перейшийка, який забезпечує армію Росії зброєю та живою силою.

Тим часом фото із супутника зафіксували траншеї, які загарбники риють у північній частині півострова.

Джерело: Reuters