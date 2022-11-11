За словами глави Міноборони, взимку ЗСУ стануть сильнішими, бо із Британії приїдуть тисячі солдатів.

Міністр оборони України Олексій Резніков 10 листопада в інтерв’ю агентству Reuters розповів про перспективи ЗСУ на зимовий період, передає NNS.

Глава відомства заявив, що за цей час українська армія стане сильнішою, оскільки проведе перегрупування, ротацію військ, а з Великобританії приїдуть тисячі навчених українських солдатів.

Резніков зазначив, що взимку бойові дії не будуть такими активними і це вигідно для всіх сторін, що воюють, оскільки буде час для відпочинку. Але українські збройні сили намагатимуться використати цей період максимально ефективно.

“Ми використовуємо цей час із максимальним результатом для наших збройних сил, для перегрупування, оновлення та ротації, і ми добре їх підготуємо”, сказав Резніков в інтерв’ю агентству Reuters.

Міністр оборони також прокоментував ситуацію у Херсонській області.

За його словами, важко передбачати дії ворога, але виведення російських військ із Херсона звільнить сили обох сторін для ведення бойових дій на інших напрямках. У зв’язку з цим є ймовірність того, що противник посилить свої позиції у Запорізькій області. У будь-якому випадку це станеться не так швидко, вважає Резніков.

“Вивести ці війська з Херсона за один-два дні не так просто. Як мінімум це займе один тиждень”, зазначив міністр оборони.

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