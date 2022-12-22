Чи витримає енергосистема України нові ракетні удари – міністр енергетики

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи витримає енергосистема України нові ракетні удари з боку російської армії.

Про це Галущенко сказав в ефірі телемарафону, повідомляє НСН.

Він наголосив, абсолютно очевидним є те, що ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів, оскільки це звичайний терор проти цивільного населення і “нормальна практика” для росії.

Але, за словами міністра, енергосистема України витримає нові хвилі російських ракетних атак.

“Стосовно міцності енергосистеми.. Треба розуміти, що ми живемо під щоденним обстрілом енергосистеми. Для нас масований обстріл – це від 70 до 100 (запущених – ред.) ракет одночасно. Але й кожен день теж відбуваються обстріли, вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого у них не вдасться. І це буде одним з кроків, який наблизить нашу перемогу”, – зазначив Галущенко.

Наразі найскладніша ситуація зі світлом в Києві, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

Він розповів, що у Києві є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу, є такі, які зі світлом 2-3 години на добу, а деякі райони взагалі без світла з останнього російського обстрілу.

“Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання… Ключова наразі проблема у Києві – не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли нема 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль”, – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що російські удари минулого тижня вперше спричинили оголошення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці.

Джерело: РБК-Україна

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