Як відновлюють енергопостачання в Україні – пояснення Центру досліджень енергетики

Через обстріли окупантів ситуація в енергосистемі важка. Українцям пояснили, як відновлюють енергопостачання

Енергетикам доводиться обирати між ремонтом підстанції на 30 будинків або на 3, тому енергопостачання може відновлюватися нерівномірно.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає НСН

Як відновлюється енергопостачання пояснив Олександр Харченко

Відновлення енергопостачання українцям

Багато українців наразі скаржаться на те, що у них немає світла, тоді як у сусідніх будинках його вже відновлено.

“Наразі є велика кількість дрібних пошкоджень і аварій, які виникають через постійні пертурбації в системі. Підстанції, в тому числі ті, що відповідають за обслуговування 5-10-12 будинків, починають виходити з ладу. Ремонтні бригади не можуть одночасно встигнути всюди. Приймаючи рішення, ремонтувати щось, де є 30 будинків, проти підстанції, де є три будинки, вибір часто робиться на користь того, де більше людей вдасться під’єднати”, — пояснює Харченко..

Він додав, що протягом сьогодні-завтра такі ситуації в Києві й області будуть в цілому закриті: бригади доїдуть і полагодять.

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