В Укренерго повідомили, коли припиняться аварійні відключення електроенергії

У вівторок, 6 грудня, в енергосистемі України очікується дефіцит потужності в результаті російської ракетної атаки напередодні, у зв’язку з цим можливі аварійні відключення електроенергії

Про це повідомив глава НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері телемарафону, передає NNS

Російські ракети пошкодили електростанції й підстанції “Укренерго”, однак українська енергосистема продовжує працювати і зберігає зв’язок з європейською.

Щоб не розбалансувати енергосистему після ракетних атак ворога, у регіонах ввели аварійні відключення. Водночас енергетики роблять усе, аби замінити їх на планові, вкладаючись у ліміти, які були за 3-4 дні до чергової російської атаки.

За словами глави “Укренерго”, дефіцит в енергосистемі пояснюється тим, що дяекі енергоблоки потребують набору потужності після обстрілів.

Коли припиняться аварійні відключення електроенергії

“Це стандартний технологічний процес. Ми вже це спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібно для того, щоб відновити нормальне виробництва електроенергії в системі – після цього очікуємо, що ситуація стабілізується. І будемо повертатися по-трошки до нормального функціонування. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах”, – пояснив Кудрицький.

Тож, аварійні відключення електроенергії будуть діяти 6 грудня в різних областях, доки енергетики ремонтують систему, підстанції й лінії електропередач. Однак найскладніша ситуація в Одеській області, де все ж сталося влучання ворожих ракет.

“Зараз ми подаємо напругу туди резервними схемами живлення для того, щоб заживити насамперед критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо в найближчі кілька днів. І також в інших областях зараз, де були аварійні відключення енергоспоживачів, відновлюється енергопостачання поступово”, – додав очільник “Укренерго”.

Як працює енергосистема в Україні і що впливає на її роботу – пояснення Укренерго