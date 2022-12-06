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В Укренерго повідомили, коли припиняться аварійні відключення електроенергії

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В Укренерго повідомили, коли припиняться аварійні відключення електроенергії

У вівторок, 6 грудня, в енергосистемі України очікується дефіцит потужності в результаті російської ракетної атаки напередодні, у зв’язку з цим можливі аварійні відключення електроенергії

Про це повідомив глава НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в етері телемарафону, передає NNS

Російські ракети пошкодили електростанції й підстанції “Укренерго”, однак українська енергосистема продовжує працювати і зберігає зв’язок з європейською.

Щоб не розбалансувати енергосистему після ракетних атак ворога, у регіонах ввели аварійні відключення. Водночас енергетики роблять усе, аби замінити їх на планові, вкладаючись у ліміти, які були за 3-4 дні до чергової російської атаки.

За словами глави “Укренерго”, дефіцит в енергосистемі пояснюється тим, що дяекі енергоблоки потребують набору потужності після обстрілів.

Коли припиняться аварійні відключення електроенергії

В Укренерго повідомили, коли припиняться аварійні відключення електроенергії

“Це стандартний технологічний процес. Ми вже це спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібно для того, щоб відновити нормальне виробництва електроенергії в системі – після цього очікуємо, що ситуація стабілізується. І будемо повертатися по-трошки до нормального функціонування. Наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах”, – пояснив Кудрицький.

Тож, аварійні відключення електроенергії будуть діяти 6 грудня в різних областях, доки енергетики ремонтують систему, підстанції й лінії електропередач. Однак найскладніша ситуація в Одеській області, де все ж сталося влучання ворожих ракет.

“Зараз ми подаємо напругу туди резервними схемами живлення для того, щоб заживити насамперед критичну інфраструктуру міста і принаймні частково подати електроенергію громадянам. Думаю, що цю ситуацію ми також вирішимо в найближчі кілька днів. І також в інших областях зараз, де були аварійні відключення енергоспоживачів, відновлюється енергопостачання поступово”, – додав очільник “Укренерго”.

Як працює енергосистема в Україні і що впливає на її роботу – пояснення Укренерго

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