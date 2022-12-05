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Скільки російських ракет збили 5 грудня – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ

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Скільки російських ракет збили 5 грудня – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ

У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, скільки російських ракет збили 5 грудня під час масованої ворожої атаки, передає NNS.

Бійці ЗСУ збили понад 60 із 70 ракет, випущених окупантами.

Усього було запущено:

  • 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 8 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області;
  • 22 крилаті ракети типу «Калібр» з кораблів Чорноморського флоту;
  • 3 ракети Х-22, 6 керованих авіаційних ракет Х-59 та 1 Х-31П з акваторії Чорного моря.

Скільки російських ракет збили 5 грудня – повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано ‘прильоти’ в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях, проте енергетична система країни функціонує і залишається цілісною, – повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

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