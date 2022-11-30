Де росія бере ракети для обстрілів України – відповідь ГУР і Повітряних сил

В інфопросторі вже досить давно звучить теза, що ракети у росії «от-от закінчаться». Але обстріли продовжуються. Останнім часом терористи застосовують практику масованих атак, аби знищити енергетичну інфраструктуру нашої країни. Ситуацію прокоментували військові. У ГУР і в Повітряних силах відповіли, де росія бере ракети, щоб обстрілювати Україну, передає NNS.

Росія ще не використала свій запас ракет та боєприпасів. Крім того, ворог виготовляє нові снаряди, попри санкцій західних країн. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

“Вони вже використовують стратегічний запас, бо 30% ракет – це як раз отой поріг, який завжди повинен залишатися при озброєнні. По-друге, ми бачимо по тих уламках ракет, що застосовуються, що це ракети, які вже виготовляються в цьому році. Це говорить про те, що одразу з конвеєра ракети йдуть на застосування”, – зазначив Скібіцький.

Він підкреслив, що російська оборонна промисловість завдяки обходам санкцій продовжує функціонувати. За словами Скібіцького, ворог випускає крилаті ракети, хоч і в менших об’ємах, ніж до початку війни.

Крім того, розвідник додав, що Росія активно вивозить боєприпаси з Білорусі.

“Протягом тривалого часу, це два місяці, РФ вивозила з Білорусі боєприпаси 122-мм, 152-мм. Це артилерійські боєприпаси. Даних щодо вивезення з Білорусі ракет типу “Точка-У” немає. Насамперед черед те, що запаси у РФ ще достатні, щоб завдавати ударів своїм власним озброєнням”, – сказав представник розвідки.

Де росія бере ракети для обстрілів – відповідь Повітряних сил

Інформацію про те, що росія продовжує випуск ракет, підтвердили у Повітряних силах України.

Попри санкції, Росія намагається продовжувати виготовляти високоточні ракети, хоч і зовсім не в тих темпах, які були раніше. Мова йде зокрема про “Калібри”, “Іскандери” і Х-101.

Це саме ті ракети, що загрожують українській критичній інфраструктурі в тилу, тобто в центральних і західних областях, адже вони далекобійні – можуть летіти на відстань від 2 до 5 тисяч кілометрів. Про це 24 каналу розказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія може мати запас деталей до ракет

За словами Ігната, ворог справді має можливість їх виготовляти, виробництво працює, а тому розвідці та іншим країнам слід детальніше дивитися, чому це досі можливо і як це відбувається. Ігнат припустив, що, можливо, у Росії ще є запаси певних деталей, які вона сама виготовити не може, і вже не отримує з-за кордону.

Таким чином виробництво ракет діє, але його темпи не встигають за тим, як росіяни використовують цю зброю. Адже ракети – це високотехнологічна річ, яка коштує мільйони доларів. Наприклад, ціна “Іскандера” – 3, “Калібру” – 6, а Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю.

Зрозуміло, що за ці гроші всередині ракет є щось технологічне, таке, на виготовлення чого потрібні не 1 – 2 дні, а тижні. Крім того, ще більше часу треба на те, щоб відбувся повний цикл, перевірка, а також транспортування до носія. Саме тому росіяни і рахують та економлять ці ракети. Але Ігнат наголосив, що у Росії залишилося багато радянського залізяччя, наприклад, ракет Х-22 і “Точка-У”.