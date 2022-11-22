Російські війська у війні проти України почали використовувати ще один вид ракет – це ракети комплексу “Луна-М”.

У цих ракет відхилення від цілі становить 700 метрів, повідомляє NNS з посиланням на Телеграм легіону “Свобода Росії”.

Залишки російської ракети “Луна-М” були помічені неподалік позицій бійців легіону. Це свідчить, що росіяни дедалі частіше починають застосовувати старіше озброєння.

“Неподалік наших позицій ми знайшли екземпляр сучасного російського боєприпасу, який використовує противник. Хоча, ні, помилочка. Це залишки ракети Луна-М, яку розробили ще у 60-х роках. Допустиме відхилення від мети до 700 метрів!”, повідомили в легіоні.

Як йдеться у повідомленні, раніше окупанти використовували озброєння 70-х, а тепер ще старіше.

“Луна-М” було попередником комплексу “Точка” та “Точка-У”. На озброєння СРСР “Луна-М” був узятий у 1964 році.

Нагадаємо, у Збройних Силах України з’явився легіон “Свобода Росії” . До нього приймають добровольців із числа колишніх російських військових.

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