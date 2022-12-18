Кремлівські пропагандисти поширили фейк про експорт електроенергії. Вони опублікували лист нібито від глави правління Укренерго.

Як передає НСН, про це національна енергетична компанія Укренерго повідомляє у Фейсбуці.

Російські пропагандисти продовжують кампанію з розповсюдження фейків про ніби-то “відновлення експорту”. Цього разу з публікацією підробного листа від керівника Укренерго Кудрицького на українське міністерство енергетики, йдеться у повідомленні.

Як зауважили в компанії, автори фейку настільки поспішають, що звертаються від “ради директорів” Укренерго.

Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління, підкреслили в компанії.

В Укренерго наголосили, що оприлюднений лист є “черговою невдалою спробою” переконати громадян, нібито у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не дев’ять масованих хвиль російських атак.

Насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж, додали в компанії.

В Укренерго закликають дотримуватися інформаційної гігієни й отримувати інформацію з офіційних джерел.

Укренерго попереджає про фейковий додаток з графіком відключення світла