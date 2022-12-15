Дефіцит електроенергії зберігається – в Укренерго оцінили стан енергосистеми країни

В Укренерго оцінили стан енергосистеми країни. В Україні зберігається дефіцит електроенергії. Також ситуація ускладнюється погодними умовами

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Також на ситуацію впливають погодні умови: сніг, обледеніння та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє «Укренерго» на Facebook-сторінці, передає НСН

В Україні зберігається дефіцит електроенергії

“На сході ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться після дозволу військових”, – пише пресслужба.

Зазначається, що попри ліміти добового споживання електроенергії, деякі з областей вже встигли їх перевищити та перейти на аварійні відключення.

“Ремонтні бригади “Укренерго” разом із колегами з обленерго та компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання”, – додає “Укренерго”.

Як працює енергосистема в Україні і що впливає на її роботу – пояснення Укренерго