Національна енергокомпанія Укренерго повідомляє про фейковий додаток з графіком відключення світла, який розповсюджують у телеграм-каналах та інших соцмережах.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram-канал НЕК Укренерго.

“У телеграм-каналах та інших соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що нібито Укренерго створило додаток з графіком відключення електроенергії для споживачів у містах та селах України. Це неправда, оскільки Укренерго – оператор системи передачі і не працює з кінцевими споживачами, тому не може знати, коли відключають кожного окремого споживача або невеличкий населений пункт. Відповідно Укренерго не створювало ніяких додатків для кінцевих споживачів електроенергії”, – йдеться в повідомленні.

Диспетчери Укренерго мають інформацію лише про загальний рівень споживання в енергосистемі, а також у кожному її енерговузлі.

Інформацію про споживання окремих споживачів чи населених пунктів мають лише оператори систем розподілу (обленерго). Саме вони відключають споживачів відповідно до параметрів, які їм надає Укренерго.

“Будь-які графіки обмеження споживачів може складати виключно обленерго, і тільки на сайтах обленерго може бути інформація про графіки відключень споживачів або про те, де саме її можна знайти”, – йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадують, що обленерго можуть повідомляти про відключення як через оголошення на сайті, так і в особистому кабінеті споживача, або в своїх чат-ботах в Telegram або Viber.

Отримувати офіційну інформацію можна в телеграм-каналі Укренерго.

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