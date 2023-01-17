Стало відомо, які обленерго оштрафували за порушення графіків відключення світла

Нацкомісія з енергетики оштрафувала три обленерго за недотримання графіків відключення світла.

Йдеться про операторів енергопостачання у Чернівецькій, Вінницькій та Волинській областях, передає НСН.

Рішення про штрафи для «Чернівціобленерго», «Вінницяобленерго» та «Волиньобленерего» комісія прийняла на засіданні у вівторок, 17 січня. Сума штрафу для кожної компанії – 85 тис. грн. Крім того, керівникам цих трьох обленерго виписали по 1,7 тис. грн штрафу.

Як зазначається у повідомленні пресслужби Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час перевірок обленерго фахівці виявили недотримання графіків відключення електроенергії та порушення ліцензійних умов.

Зокрема, Нацкомісія з енергетики уточнює, що «Чернівціобленерго», «Вінницяобленерго» та «Волиньобленерего» розподіляли відключення нерівномірно, «без дотримання принципу соціальної справедливості». Крім того, вони неналежним чином інформували споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема, через власні сайти.

«Нацкомісія винесла рішення накласти на АТ «Вінницяобленерго», АТ «Чернівціобленерго» та ПРАТ «Волиньобленерего» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн та зобов’язала надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також вимог щодо належного інформування споживачів про перерви електропостачання», йдеться у повідомленні.

Крім того, кожного керівника цих трьох обленерго оштрафують на 1,7 тис. грн. Нацкомісія з енергетики наголосила, що усі обленерго та їх керівники «не повинні допускати дискримінацію між користувачами і мають надавати споживачам достовірну та своєчасну інформацію про графіки аварійних відключень».

Нагадаємо, у грудні 2022-го та січні 2023 року Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заявляла про проведення перевірок у 12 обленерго через недотримання графіків відключень світла.

У повідомленні НКРЕКП зазначалося, що скарги надходили на несправедливі відключення: «споживачі вказують, що оператори системи розподілу відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають».

За результатами перевірок комісія зафіксувала понад 190 порушень, серед яких порушення тривалості перерв між графіками відключення світла, застосування стабілізаційних графіків, не передбачених законодавством, відсутність відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури, відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Тоді найбільше порушень виявили у «Волиньобленерго», «ДТЕК Київські регіональні електромережі», «Полтаваобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», «Тернопільобленерго» та «Чернігівобленерго». Найменше – у «Прикарпаттяобленерго», «Харківобленерго» та «Кіровоградобленерго». Оператори були зобов’язані усунути порушення до 31 грудня.

Джерело: zaxid.net

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