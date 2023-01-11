Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) перевіряє п’ять обленерго через скарги, які надійшли від українців на несправедливе відключення світла. Найчастіше споживачі скаржаться на порушення графіків та наявність електроенергії у сусідів, передає НСН.

Куди звертатися, якщо графіки відключення світла не працюють

Насамперед варто письмово звернутися до компанії, яка відповідальна за подачу електроенергії (оператор розподільної системи, ОРС). Гарячі лінії часто перевантажені, крім того, оператори не мають точної інформації за кожною адресою. Після письмового звернення на пошту, в соцмережі або на сайті компанії, вашу скаргу повинні розглянути.

Але перед тим, як подавати скаргу, варто переконатися:

що на сайті вашої компанії (обленерго, електромережі) немає інформації про те, що за вашою адресою проходять аварійні роботи (аварійні відключення);

що у вашому будинку не пошкоджено електропроводку (на це питання може відповісти керуюча компанія або представник ОСББ).

Якщо ж ви переконалися, що у вас немає поломки та аварійного відключення, поскаржитися можна регулятору – НКРЕКП.

Якою має бути скарга?

Скаргу можна подати письмово, телефоном чи онлайн. Усне звернення озвучується на особистому прийомі або на телефонну: +380 (44) 204-70-27.

Письмове звернення передається до Національної комісії особисто або через уповноважену ним особу за адресою: 03057, м. Київ, вул. Сім’ї Бродських, 19. Письмове звернення також може бути надіслано на пошту pr@nerc.gov.ua.

У зверненні має бути зазначене прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, викладено суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути вказана електронна поштова адреса, на яку заявнику може бути направлена відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з нею. При надсиланні електронного звернення не потрібне застосування електронного цифрового підпису. Також заяви можна подавати до Міненерго.

Джерело: “Обозреватель”

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