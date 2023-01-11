Чому в Україні зріс дефіцит потужностей в нічні години – пояснили в ОП

В Офісі президента розповіли, чому в Україні зріс дефіцит потужностей в нічні години, передає НСН.

10 січня через зниження температури повітря та посилення вітру зросло споживання електроенергії населенням, промисловістю та бізнесом. Внаслідок чого зріс дефіцит потужності, в тому числі й в нічні години.

«Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б повною мірою покрити потребу в електроенергії», – повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Чому в Україні зріс дефіцит потужностей в нічні години

Задля збереження стабільної роботи енергосистеми у регіонах застосовуються аварійні відключення.

«Команда президента, уряд, парламент, Збройні Сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми – українці, і ми переможемо», – додав Тимошенко.

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