Відключення електроенергії – яка ситуація зі світлом в Україні 10 січня

У багатьох областях ліміти споживання світла вже перевищені, тому застосовуються аварійні відключення електроенергії. Яка ситуація в Україні 10 січня

Споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Укренерго“.

10 січня в Україні діють аварійні відключення електроенергії

“У багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення. Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи”, – йдеться в повідомленні..

До того ж як зазначили в “Укренерго”, у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

В компанії звернулись до українців з проханням розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово.

“Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень”, – додали в “Укренерго”.

Як повідомлялось, до 10 ранку у Києві та області, а також в Одеській та Дніпровській областях сьогодні, 10 січня, були запроваджені погодинні відключення електроенергії.

В ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключення електроенергії в Україні