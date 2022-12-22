21 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила триетапне підвищення тарифів на електроенергію у 2023 році.

Як передає НСН, про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Рішення торкнеться непобутових споживачів та передбачає триетапне підвищення тарифу на передачу електроенергії протягом 2023 року:

до 380,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 430,25 грн/МВт-год з 1 квітня (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-год з 1 липня (на 13%).

При цьому вперше встановлюється окремий пільговий тариф на передачу для підприємств “зеленої” електрометалургії: 209,42 грн/МВт-год.

Друге рішення НКРЕКП передбачає триетапне зростання тарифів Укренерго на диспетчеризацію:

до 68,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%);

до 80,87 грн/МВт- год з 1 квітня (на 18%);

до 95,54 грн/МВт-год з 1 липня (на 18%).

Також відбудеться підвищення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії та на послуги постачальників універсальних послуг.

“В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год”, заявила комісія.

Гроші від підвищення тарифів підуть на аварійне відновлення пошкоджених об’єктів електроенергетики та створення аварійного запасу обладнання і закупівлю необхідних для цього товарів і послуг.

Ціна для населення не зміниться, але лише на електроенергію.

Національна енергетична компанія “Укренерго” запропонувала з 1 січня 2023 року збільшити тарифи для бізнесу на передачу електричної енергії і на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління в 2,07 рази.

Зокрема, “Укренерго” запропонувало НКРЕКП встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год замість існуючого тарифу 345,64 грн/МВт-год.

Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК “Укренерго” пропонується збільшити з діючого 62,13 грн/МВт-год до 207,63 грн/МВт-год.

Серед основних причин зростання тарифів компанія назвала руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що істотно зростає фізичний обсяг робіт і їх вартість, зростання витрат на сировину, паливо і матеріали, збільшення витрат на капітальні інвестиції та оплату праці.

Підвищення указаного тарифу напряму не впливає на населення. Принаймні в частині житлово-комунальних тарифів. Це пов’язано з тим, що побутовим споживачам постачання електроенергії здійснюється постачальником універсальних послуг за фіксованими цінами, що передбачено Порядком формування цін на універсальні послуги. Відповідно до Закону України “Про ринок електричної енергії”, побутові споживачі та малі непобутові споживачі отримують саме універсальні послуги.

Але оцінювати наслідки підвищення тарифу на передачу необхідно у комплексі.

Як показав досвід попередніх років, тариф на передачу істотно впливає на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком збільшення тарифу може бути зростання ціни товари та послуги.