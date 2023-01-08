В ДТЕК зробили важливу заяву щодо відключення електроенергії в Україні

В ДТЕК заявили, що відключення електроенергії відбуватимуться не лише вдень, а й уночі. Із чим це пов’язано

Через погіршення погодних умов та зростання споживання енергії в Україні частіше відключатимуть світло.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає НСН

За його словами, на тлі погіршення погоди було запроваджено нові ліміти споживання електроенергії, які діятимуть як вдень, так і вночі.

Компанії, які постачають електроенергію, як зазначає виконавчий директор ДТЕК, у межах цих лімітів вводять графіки відключення світла для побутових споживачів.

“Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тому я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, а й у нічний час”, – продовжив Сахарук і попередив, що через сильніші морози ситуація в енергосистемі України може погіршитися.

Виконавчий директор ДТЕК нагадав, що за останні кілька місяців енергоінфраструктура України пережила понад 10 масованих ракетних ударів. Об’єкти зазнали сильних пошкоджень, через які ліміти споживання енергії, що вводяться для всіх регіонів, не можна перевищувати, щоб не створювати аварійні ситуації.

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