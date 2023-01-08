У деяких областях України скасували відключення світла 8 січня – список регіонів

У неділю, 8 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але в деяких регіонах планові відключення все ж застосовують

НСН розповідає, що відомо на зараз в залежності від регіону.

Суми та область

Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, зараз графіки відключень не застосовуються.

“Такий режим збережемо, якщо продовжимо заощаджувати енергоресурси”, – додав він.

Львів та область

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, відключень електроенергії у регіоні станом на цю годину не застосовують.

“Але важливо не перевищувати ліміти споживання, які НЕК “Укренерго” довела кожній області, щоб забезпечити баланс в енергосистемі. Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, почнуть застосовувати графіки погодинних відключень”, – попередив він.

Чернівці та область

У регіоні запроваджено планові відключення світла.

“Графік актуальний станом на 9 ранку”, – зазначають у “Чернівціобленерго“.

Вінниця та область

У “Вінницяобленерго” опублікували графік відключення електроенергії на 8 січня:

1 черга: 12:00-14:00, 18:00-20:00;

2 черга: 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00.

Закарпаття

Графіки погодинних відключень діють і в Закарпатській області.

“Графіки складені відповідно до лімітів, які визначає і доводить усім областям НЕК “Укренерго”, – зазначили в Закарпаттяобленерго.

Де подивитися графік відключень

Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.

А саме:

Київ – https://www.dtek-kem.com.ua/ua

Київська область – https://www.dtek-krem.com.ua/ua

Харків – https://www.oblenergo.kharkov.ua/

Одеса – https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львів – https://loe.lviv.ua/

Херсон – https://ksoe.com.ua/

Вінниця – https://voe.com.ua/

Дніпро – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запоріжжя – https://www.zoe.com.ua/

Чернігів – https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород – https://zakarpat.energy/

Полтава – https://www.poe.pl.ua/

Хмельницький – https://hoe.com.ua/

Луцьк – https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Тернопіль – https://www.toe.com.ua/

Кропивницький – https://kiroe.com.ua/

Житомир – https://www.ztoe.com.ua/

Суми – https://www.soe.com.ua/

Черкаси – http://www.cherkasyoblenergo.com/

Миколаїв – https://www.energy.mk.ua/

Чернівці – http://oblenergo.cv.ua/

Рівне – https://www.roe.vsei.ua/

Івано-Франківськ – https://www.oe.if.ua/uk

Як повідомлялось, зазвичай вихідні у Києві могли проходити майже без відключень світла, проте у зв’язку з похолоданням енергетики вимушені вдаватися до планових графіків відключень.

Джерело

В яких областях України відбуватиметься відключення світла не за графіками