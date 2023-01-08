У деяких областях України скасували відключення світла 8 січня – список регіонів

У неділю, 8 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але в деяких регіонах планові відключення все ж застосовують
НСН розповідає, що відомо на зараз в залежності від регіону.
Суми та область
Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, зараз графіки відключень не застосовуються.
“Такий режим збережемо, якщо продовжимо заощаджувати енергоресурси”, – додав він.
Львів та область
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, відключень електроенергії у регіоні станом на цю годину не застосовують.
“Але важливо не перевищувати ліміти споживання, які НЕК “Укренерго” довела кожній області, щоб забезпечити баланс в енергосистемі. Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, почнуть застосовувати графіки погодинних відключень”, – попередив він.
Чернівці та область
У регіоні запроваджено планові відключення світла.
“Графік актуальний станом на 9 ранку”, – зазначають у “Чернівціобленерго“.
Вінниця та область
У “Вінницяобленерго” опублікували графік відключення електроенергії на 8 січня:
1 черга: 12:00-14:00, 18:00-20:00;
2 черга: 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
3 черга: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00.
Закарпаття
Графіки погодинних відключень діють і в Закарпатській області.
“Графіки складені відповідно до лімітів, які визначає і доводить усім областям НЕК “Укренерго”, – зазначили в Закарпаттяобленерго.
Де подивитися графік відключень
Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.
А саме:
Київ – https://www.dtek-kem.com.ua/ua
Київська область – https://www.dtek-krem.com.ua/ua
Харків – https://www.oblenergo.kharkov.ua/
Одеса – https://www.dtek-oem.com.ua/ua
Львів – https://loe.lviv.ua/
Херсон – https://ksoe.com.ua/
Вінниця – https://voe.com.ua/
Дніпро – https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Запоріжжя – https://www.zoe.com.ua/
Чернігів – https://chernihivoblenergo.com.ua/
Ужгород – https://zakarpat.energy/
Полтава – https://www.poe.pl.ua/
Хмельницький – https://hoe.com.ua/
Луцьк – https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
Тернопіль – https://www.toe.com.ua/
Кропивницький – https://kiroe.com.ua/
Житомир – https://www.ztoe.com.ua/
Суми – https://www.soe.com.ua/
Черкаси – http://www.cherkasyoblenergo.com/
Миколаїв – https://www.energy.mk.ua/
Чернівці – http://oblenergo.cv.ua/
Рівне – https://www.roe.vsei.ua/
Івано-Франківськ – https://www.oe.if.ua/uk
Як повідомлялось, зазвичай вихідні у Києві могли проходити майже без відключень світла, проте у зв’язку з похолоданням енергетики вимушені вдаватися до планових графіків відключень.
В яких областях України відбуватиметься відключення світла не за графіками