В Україні відключення електроенергії триватиме до кінця березня -які введуть графіки

На фоні регулярних ракетних обстрілів і дефіциту електроенергії, стабілізаційні графіки відключення електроенергії застосовуватимуться до кінця березня

Про це повідомили у ДПЕК, зазначивши, що коли навесні почнеться потепління та знизиться споживання електрики, можна буде говорити про стабільну подачу електроенергії, але лише у разі, що до цього часу агресор не завдасть катастрофічних ударів по українській інфраструктурі. Про це розповідає НСН

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що заміна знищених російськими обстрілами трансформаторів розпочнеться не раніше весни, адже перші з них прийдуть в Україну в березні-квітні. Процес доставки обладнання ускладнюється логістикою, адже один трансформатор важить до 250 тонн.

Відключення електроенергії триватимуть до березня

Після ракетної атаки 5 грудня продовжуються екстрені відключення електроенергії у Київській, Дніпропетровській, Закарпатській областях. На Одещині тривають аварійні відключення. При цьому тривалість вимкнень вже скорочують. Це означає, що за день-два мешканців цих областей повернуть до стабілізаційних відключень світла, якщо не буде нових обстрілів.

З графіками відключень світла мешканці областей можуть ознайомитись на сайтах обленерго, а також на Facebook-сторінках своїх міських та районних адміністрацій. У разі аварійних відключень графіки змінюються щодня.

Президент Володимир Зеленський напередодні зазначив, що відновити 100% енергосистеми до довоєнного рівня наразі неможливо. Тому у більшості міст та районів зберігаються графіки відключень. Найбільше обмежень застосовують у Києві, Київській, Львівській, Житомирській Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.

“Постійно збільшуємо генерацію та постачання електрики – майже щодня додаємо ще обсяг. Але варто не забувати – і не забувати всім – що відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського енерготерору, зараз неможливо. Потрібен час”, – зазначив президент.

В Yasno розповіли, як довго в Україні триватимуть відключення світла