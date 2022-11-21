В Yasno розповіли, як довго в Україні триватимуть відключення світла. Сьогодні знову по всій державі застосовували планові та аварійні відключення електроенергії.

Через що без світла залишилися понад 953 тисяч клієнтів. Повідомляє NNS.

«Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня», повідомив голова компанії Yasno Сергій Коваленко.

Зараз існує три сценарії розвитку подій стосовно відключення світла. Перший сценарій – базовий. Він передбачає, якщо нових атак на енергомережу не буде, то відключення будуть застосовувати скрізь, але вони стануть менш тривалими, оскільки «дефіцит потужності може бути розподілений по всій країні».За словами Сергія Коваленка, другий сценарій – позитивний.

В Yasno розповіли, як довго триватимуть відключення світла

«Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо достатньо електроенергії, тому зможемо відмовитися від відключень взагалі», пояснив він.

Негативний сценарій енергетики застосовуватимуть, якщо ворожі обстріли сильно пошкодять систему. Тоді будуть не тільки погодинні відключення, а й екстрені, при яких світла може не бути досить тривалий час.

«Мені здається, слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших. Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати довге відключення», додав голова компанії Yasno.

Відключення світла: у чому різниця між аварійними та стабілізаційними відключеннями – де дивитися графіки