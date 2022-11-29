«Кожному по 5-6 годин світла на день» – Шмигаль пообіцяв мінімізувати несправедливості відключень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своїй промові під час засідання Уряду 29 листопада розповів про ситуацію в енергетиці, передає NNS. Посадовець детально зупинився на проблемі нерівномірності відключень, яка хвилює багатьох українців. Він зазначив, що друга зима повномасштабної війни буде складніша, ніж перша.

Почалась уже друга зима цієї повномасштабної війни, яка стане надскладною для нашої держави. Ніяких ілюзій не маємо. Російські терористи продовжать обстріли енергетичної інфраструктури. Їхня мета — заморозити Україну та вчинити черговий геноцид українського народу. Зробити те саме, що комуністичний режим робив 90 років тому, коли влаштував в Україні Голодомор, – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що ми тепер, однак, не беззбройніі не самотні, ми не скоримося під ударами ворога. Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.

Обленерго — розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам — зараз мають можливість визначати, за якими графіками чергувати це постачання.

Як це працює

Працює це наступним чином. «Укренерго» доводить до обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають — кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК «Укренерго» ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі — не допустимо, щоб в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості, – сказав прем’єр.

Також він попросив місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

Так, ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день, – запевнив Денис Шмигаль.

Що потрібно, аби ситуація покращилася

Аби ситуація покращилася за словами Шмигаля, потрібні два компоненти:

потужна протиповітряна оборона, яка здатна захистити наше небо,

швидкі ремонти пошкодженого енергетичного обладнання.

Він запевнив, що стосовно ППО, за останній місяць є суттєвий прогрес. Насамперед завдяки постачанню сучасних західних систем.

Другий аспект — ремонти та постачання додаткового енергетичного обладнання. Зараз у Європі практично немає країн, які б не допомагали нам у цьому напрямку. Вчора ми приділили особливу увагу цьому питанню в розмові з міністрами закордонних справ Естонії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Для прикладу, тільки Литва передала нам 114 трансформаторів. Інші країни виділяють кошти та обладнання, аби допомогти Україні пережити зиму. Важливу підтримку надає не лише Європа, але й США, Канада та Японія, – розповів Шмигаль.

Він підкреслив, що потрібно розуміти: виробництво, ремонт та встановлення нового енергетичного обладнання — це надзвичайно складний технологічний процес, який у мирний час міг займати багато місяців.

Сьогоднішній час не мирний, а тому намагаємося місяці перетворити в тижні, а тижні — у дні. Тисячі енергетиків для цього працюють щодня та щоночі, – сказав урядовець.

Пункти незламності

Згадав Шмигаль у своїй промові і про пункти незламності. За його словами, майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок.

Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком. Наразі Уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч старлінків для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій, – розповів Прем’єр-міністр.

Подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.

Чи вистачить газу?

В зиму ми входимо із 14-ма мільярдами кубічних метрів газу в наших сховищах і з 1,3 мільйонами тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, аби стабільно пройти зиму, – запевнив Денис Шмигаль.

Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів, в уряді розуміють, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання. Імпорт в останні місяці складав близько 700 тисяч тонн щомісячно, і це дозволяє забезпечити потреби споживачів.

За останні 9 місяців ми довели, що здатні подолати всі надзвичайні виклики, з якими довелося зіштовхнутися нашій країні. Ми не сумніваємося ні на хвилину, що світло переможе темряву. Всюди. Працюємо над цим. Допомагаємо одне одному та нашим Збройним силам, – сказав Прем’єр-міністр.

Джерело: Урядовий портал

Чим займаються українці під час відключень світла