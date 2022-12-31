В яких областях України відбуватиметься відключення світла не за графіками

Енергетики стабілізували енергосистему України після останніх масових ударів ворога. Проте у двох областях сьогодні, 31 грудня, продовжуються екстрені відключення світла

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДТЕК.

Так, екстрені відключення електроенергії досі тривають в Одеській та Київській областях. У цих регіонах графіки погодинних відключень не працюють.

У двох областях України буде відключення світла не за графіком

“В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють”, – зазначили у ДТЕК..

Водночас в Одеській області обмежили роботу підприємств у новорічну ніч, аби дати світло побутовим споживачам. При цьому у низці областей повідомили, що 31 грудня та 1 січня не будуть вимикати світло, якщо енергосистема не буде перевантажена.

В Україні відключення електроенергії триватиме до кінця березня -які введуть графіки