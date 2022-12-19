Скільки триватимуть перебої зі світлом і в яких областях буде найскладніше – відповідь експертів

Перебої зі світлом можуть тривати протягом найближчих шести місяців, оскільки окупнати продовжують обстрілювати об’єкти енергетичної інфраструктури України. Експерти розповіли, в яких областях ситуація буде найскладнішою

Найгірша ситуація буде спостерігатися у Києві, Київській області, Одесі, Одеській області та, можливо, Львові та Львівській області.

Про це розповів голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його прогнозом, ситуація з електропостачанням не зміниться в найближчий час, інформує НСН

Скільки триватимуть перебої зі світлом в Україні

“Ситуація буде складною і далі. Російські війська будуть продовжувати й далі бити по енергетичній інфраструктурі, це буде продовжуватися й надалі. Серйозних змін я не очікую в найближчі півроку-рік. Перепади з електроенергією також будуть постійно, тому на нас буде очікувати й далі все це – відключення електроенергії, графіки, екстрені відключення. Найскладніша ситуація буде в Одесі, Києві, Київській області. В першу чергу тут будуть постійні проблеми в найближчі часи. Можливо, періодично буде додаватися Львів і Львівська область”, – сказав Попенко.

Раніше повідомлялося, що в Україні 19 грудня продовжується критична ситуація в енергетиці. У низці областей діють екстрені графіки, зокрема, у Києві, Київській, одеській та Дніпропетровській областях. У Одесі – аварійні відключення.

Як повідомив голова Київської ОВ Олексій Кулеба, вночі Київську область атакували дрони. Також пошкодження енергетичної інфраструктури, як заявив міський голова столиці Віталій Кличко, є у Києві. В результаті пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлові будинки. У Полтавській області планують дотримуватись графіка відключення.

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