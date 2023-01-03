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Українцям обіцяють інтернет під час відключень світла – Мінцифри

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Українцям обіцяють інтернет
Національна служба новин - NNS

В Мінцифрі українцям обіцяють інтернет під час відключень світла, передає НСН.

Тепер протягом 10-12 годин відключення світла громадяни України матимуть інтернет. Для цього провайдерам передали 172 батареї SBL.

Українцям обіцяють інтернет під час відключень світла

Українцям обіцяють інтернет під час відключень світла – Мінцифри

«Це допоможе їм живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям — бути на зв’язку з рідними та знати останні новини», повідомили у Мінцифрі.

Батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Саме ці регіони  мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Зауважимо, що графіки відключень світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону.

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