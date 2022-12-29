Як відсутність світла впливає на психіку і настрій та що з цим робити

Після чергової, вже десятої, масованої ракетної атаки росії на енергоінфраструктуру України у багатьох областях знову введено екстрені відключення електрики, а деякі населені пункти залишилися зовсім без світла. Така ситуація триває вже третій місяць, і для більшості українців це справжнє випробовування, адже доводиться вирішувати масу побутових проблем, а також «розрулювати» складнощі з роботою. Крім того відсутність світла впливає на психіку і настрій людини. Як саме – читайте у матеріалі НСН.

Чому відсутність світла впливає на психіку і настрій

Втрачено контроль

Психолог Лілія Ягодка впевнена, що усі блага, такі як світло чи вода, були ознакою контрольованості власного життя. Звісно, ми розуміли, що в країні йде війна, але відчуття безпеки все ж таки зберігалось на рівні власної домівки. Тому тепер це відчувається максимально різко.

Блекаут — це тотальна втрата контролю. Ми боїмось, бо не можемо контролювати цю ситуацію, бо час повернення світла, води, газу від нас не залежать.

Через такий стан речей у когось можуть навіть виникати панічні атаки, оскільки приборкати почуття тривоги та вир думок стає дедалі тяжче. Крім того, навантаження як на нервову систему, так і на організм загалом збільшується, а ми не знаємо, коли це точно скінчиться.

Наприклад, через відключення світла комусь доводиться бігати весь день і шукати джерело електроенергії, щоб зробити свою роботу вчасно. А іноді необхідно затримуватись у вільний час уночі чи на вихідних.

Постійна потреба шукати розв’язання нових проблем виснажує наш мозок та нервову систему, а пробіжки на невідому відстань ще й забирають фізичні сили. Звідси й усі негативні реакції від відключення світла.

Порушена безперервність життя

«На відсутність світла варто подивитися ще й з такого аспекту, як порушена безперервність життя. Ми жили і навіть не задумувалися, що за ранком прийде день, далі — ніч. І саме ця безперервність у нас, українців, вже порушена, і досить тривалий час», — зазначає корпоративна психологиня Ірина Пінчук.

Є кілька типів безперервності — функціональна, соціальна, когнітивна. Наприклад, порушення функціональної безперервності у професійній діяльності. Бухгалтер, маркетолог через блекаут ризикують невчасно здати звіти, юристи — підготувати угоди чи клопотання до судів, відділ збуту — поспілкуватися з клієнтами на відстані, логістики — відправити вантаж тощо. Сюди варто додати руйнацію соціальної безперервності, коли ми як представники певного соціуму втрачаємо звичне спілкування, бо відсутній інтернет та телефонний зв’язок. Порушення безперервності породжує страх.

Інші причини негативного впливу відсутності світла на психіку

Перебування у темряві підвищує рівень стресу «Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. В безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалеподібне тіло активується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу», – розповідає експертка з нейроменеджменту Наталя Кадя.

Віяльні відключення електроенергії здатні суттєво впливати на режим дня та якість сну відповідно. Наприклад, ви можете страждати від безсоння або частіше бачити нічні жахи.

Як зменшити негативний вплив на психіку і покращити настрій

Тож якщо ви помітили у себе дратівливість, апатію або, навпаки, хворобливу активність, тривожність, виснаженість чи інші негативні прояви, все це може бути наслідком постійних відключень електрики. З цим можна і треба боротись.

Спеціалісти Telegram-каналу «Психологічна підтримка» розповіли, які заходи можуть допомогти впоратись з новими реаліями життя в умовах відключень електроенергії.

Використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час – спробуйте зайняти себе чимось, продовжуйте активність. Можна почитати книгу, пограти у якісь ігри разом з родиною (карти, монополія, доміно) будь-що підійде.

Якщо світло з’явилося пізно ввечері, не варто вмикати освітлення на всю потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.

Практикуйте дихальні вправи, адже вони допомагають впоратися зі стресом.

Намагайтеся не залишатися впродовж тривалого часу без освітлення наодинці.

Спробуйте розробити новий режим дня, зважаючи на відключення електроенергії. Розуміння розпорядку та послідовності своїх дій в разі тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.

Якщо у родині є діти, то з ними варто поговорити та пояснити, чому зникає світло. Це важливо, щоб у них теж знизився рівень стресу та з’явилось розуміння, як із ним впоратись.

Поясніть, що наші енергетики та всі комунальні служби роблять усе необхідне, щоб мінімізувати наслідки ворожих обстрілів. А наше завдання — бути готовими, зберігати спокій та вірити у них та ЗСУ.

А вдома варто підготувати усі речі, які можуть знадобитися під час відключення світла. Це можуть бути ліхтарики, свічки, повербанки, гірлянди на батарейках.

Також можна підібрати декілька варіантів розваг, щоб не сумувати у темряві. Книжки, настільні ігри, завантажені фільми та мультфільми — будь що, що допоможе не звертати зайвий раз увагу на відсутність світла.

Крім того, задля власного спокою можна об’єднати сили зі своєю родиною, друзями чи колегами. Наприклад, домовитися з рідними, хто та у який день сидітиме з дітьми, якщо вам потрібно буде працювати. І навпаки, важливо не забувати підтримувати і своїх близьких.

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